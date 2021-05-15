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Хакими считает, что «Интер» способен стать доминирующим клубом в Европе

12:58
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Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими заявил, что его команда в ближайшее время может стать доминирующей в европейском футболе.

«Амбициозность проекта и слова Антонио Конте заставили меня перейти в «Интер». Он позвонил и сказал, что я нужен ему в этой команде. Он спрашивал, как я вижу свое будущее, чего хочу, а потом объяснил, как собирается играть с «Интером». Это заставило меня почувствовать себя важным. Проект, который строит Конте, базируется на молодых игроках. Если все продолжится, то мы можем начать мощный цикл, который приведет к тому, что «Интер» будет доминировать и в Италии, и в Европе», — приводит Goal слова Хакими.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии по итогам сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/inter-can-dominate-italy-and-europe-under-conte-claims/13pj2v6999fbe1bfwi2sq5lnhx

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