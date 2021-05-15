Хакими считает, что «Интер» способен стать доминирующим клубом в Европе
Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими заявил, что его команда в ближайшее время может стать доминирующей в европейском футболе.
«Амбициозность проекта и слова Антонио Конте заставили меня перейти в «Интер». Он позвонил и сказал, что я нужен ему в этой команде. Он спрашивал, как я вижу свое будущее, чего хочу, а потом объяснил, как собирается играть с «Интером». Это заставило меня почувствовать себя важным. Проект, который строит Конте, базируется на молодых игроках. Если все продолжится, то мы можем начать мощный цикл, который приведет к тому, что «Интер» будет доминировать и в Италии, и в Европе», — приводит Goal слова Хакими.
«Интер» досрочно стал чемпионом Италии по итогам сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/inter-can-dominate-italy-and-europe-under-conte-claims/13pj2v6999fbe1bfwi2sq5lnhx
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю