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Де Лигт – о Роналду: «То, как он мотивирован в 36 лет – просто фантастика»

13:31
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался об опыте, который получил в чемпионате Италии и коллегах по команде.

«То, как Криштиану Роналду живет спортом, держит себя в форме и мотивирован на каждую игру в 36 лет, — просто фантастика. То же самое и с Кьеллини, и с Буффоном в его 43 года. Все они супер - профессионалы.

В Голландии болельщики полны энтузиазма и хотят, чтобы их команда выиграла, но, как только звучит финальный свисток, все заканчивается. В Италии спустя три дня все еще говорят о каком-то пенальти, который не был назначен. Все постоянно думают о футболе. Если ваша команда проигрывает сопернику, болельщики переживают ужасную неделю, и мы это тоже чувствуем», — приводит слова Де Лигта Football Italia со ссылкой на De Volkskrant.

В текущем сезоне де Лигт провел 25 матчей в серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170664/de-ligt-defending-art-form-italy

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