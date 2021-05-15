Игроки «Интера» отвергли предложение президента клуба отказаться от зарплаты на два месяца

Футболисты «Интера» не приняли предложение президента клуба Стивена Чжана отказаться от двухмесячной зарплаты, сообщает La Repubblica.

По информации СМИ, никто из игроков и тренерского штаба не согласился с данным предложением. Отмечается, что футболисты также могут отвергнуть предложение об отсрочке зарплаты за два месяца с выплатой позднее в сезоне-2022/23.

10 мая стало известно, что Чжан попросил игроков отказаться от двухмесячной зарплаты, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы. Каждый из футболистов принимал решение по этому поводу индивидуально.

«Интер» досрочно гарантировал себе чемпионство по итогам сезона-2020/21.