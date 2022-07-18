Губерниев о Кокорине: «Пусть старается. Но я в него не верю»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Если Кокорин не собирается сидеть на попе ровно, а тренироваться и пробиваться, то это одна история. Если он просто получает деньги, то это история другая. Пусть старается. Саша — талантливый футболист, шансы есть. Вопрос только в том, что эти шансы Кокорин часто не реализовывал. Но я в Кокорина не верю, если честно», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в «Фиорентине» признали, что покупка Кокорина была ошибкой, однако в клубе надеятся, что футболист оправдает ожидания.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.