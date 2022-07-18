Канчельскис о Кокорине в «Фиорентине»: «Пусть Кокорин останется и попробует себя»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде о российском форварде Александре Кокорине.
«Пусть Кокорин останется в «Фиорентине» и попробует себя. Стоит ли вообще продолжать футбольную деятельность? У него есть контракт. Стоит или не стоит, он обязан выполнять свои обязательства. Здесь все зависит от него самого», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что приобретение российского форварда Александра Кокорина было ошибкой.
В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
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|Ювентус
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
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|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
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|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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