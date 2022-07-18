Канчельскис о Кокорине в «Фиорентине»: «Пусть Кокорин останется и попробует себя»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде о российском форварде Александре Кокорине.

«Пусть Кокорин останется в «Фиорентине» и попробует себя. Стоит ли вообще продолжать футбольную деятельность? У него есть контракт. Стоит или не стоит, он обязан выполнять свои обязательства. Здесь все зависит от него самого», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что приобретение российского форварда Александра Кокорина было ошибкой.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.