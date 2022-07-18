Полиция Милана задержала и обыскала Бакайоко из-за схожести с темнокожим наркоторговцем

Полиция задержала хавбека «Милана» Тьемуэ Бакайоко, перепутав его с наркоторговцем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в Милане произошла перестрелка с участием преступника, торгующего наркотиками. На следующий день полиция остановила автомобиль игрока «Милана», так как он соответствовал описанию машины подозреваемых — черный внедорожник. На Бакайоко была зеленая рубашка, как и на одном из подозреваемых.

Полиция Милана задержала и обыскала Бакайоко из-за схожести с темнокожим наркоторговцем.

Пока игрока обыскивали, один из офицеров держал на прицеле пассажиров машины.

Спустя несколько минут полицейские узнали игрока и отпустили, принеся извинения.

Эпизод случился 3 июля, но известно о нем стало только сейчас.