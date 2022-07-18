Полиция Милана задержала и обыскала Бакайоко из-за схожести с темнокожим наркоторговцем
Полиция задержала хавбека «Милана» Тьемуэ Бакайоко, перепутав его с наркоторговцем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в Милане произошла перестрелка с участием преступника, торгующего наркотиками. На следующий день полиция остановила автомобиль игрока «Милана», так как он соответствовал описанию машины подозреваемых — черный внедорожник. На Бакайоко была зеленая рубашка, как и на одном из подозреваемых.
Полиция Милана задержала и обыскала Бакайоко из-за схожести с темнокожим наркоторговцем.
Пока игрока обыскивали, один из офицеров держал на прицеле пассажиров машины.
Спустя несколько минут полицейские узнали игрока и отпустили, принеся извинения.
Эпизод случился 3 июля, но известно о нем стало только сейчас.
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1
|Милан
|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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