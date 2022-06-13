Голкипер Доннарумма подвергся оскорблениям от итальянского болельщика после матча с Англией

11 июня в рамках третьего тура Лиги наций сборная Англии встречалась с командой Италии. Сборные сыграли вничью — 0:0.

После окончания встречи вратарь Джанлуиджи Доннарумма подвергся оскорблениям со стороны итальянского болельщика, пишет Football Italia.

Многие просили автограф или фото у игрока после окончания матча с Англией, но один несколько раз оскорбил Даннарумму, который, в свою очередь, попросил мужчину прекратить это делать.

Ранее вратарь поссорился с болельщиками «Милана» после решения не продлевать контракт с клубом и перейти в «ПСЖ».