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Голкипер Доннарумма подвергся оскорблениям от итальянского болельщика после матча с Англией

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

11 июня в рамках третьего тура Лиги наций сборная Англии встречалась с командой Италии. Сборные сыграли вничью — 0:0.

После окончания встречи вратарь Джанлуиджи Доннарумма подвергся оскорблениям со стороны итальянского болельщика, пишет Football Italia.

Многие просили автограф или фото у игрока после окончания матча с Англией, но один несколько раз оскорбил Даннарумму, который, в свою очередь, попросил мужчину прекратить это делать.

Ранее вратарь поссорился с болельщиками «Милана» после решения не продлевать контракт с клубом и перейти в «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма
Сборная Италии по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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18
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

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 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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