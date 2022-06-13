«Милан» планирует в ближайшее время продлить контракт Фикайо Томори

Защитник Фикайо Томори ведет переговоры с «Миланом» по поводу нового контракта, пишет Milannews. Договор планируется завершить в короткие сроки.

По данным источника, для итальянского клуба является приоритетной целью сохранить футболиста в команде.

Действующий контракт истекает через три года, а в клубе хотят перезаключить соглашение на улучшенных условиях.

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок получит прибавку к зарплате. По новому соглашению он будет получать 3,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне серии А Томори принял участие в 31 матче, пять раз вышел на поле в Лиге чемпионов и четырежды — в Кубке Италии.