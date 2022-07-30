Голевая передача Дибалы помогла «Роме» победить «Тоттенхэм» в товарищеском матче

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«Рома» с минимальным счетом победила «Тоттенхэм» в товарищеском матче. Римляне выиграли со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал защитник Роджер Ибаньес.

Голевую передачу ему сделал новичок римлян нападающий Паоло Дибала.