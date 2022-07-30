Шомуродов близок к переходу в «Болонью»

«Болонья» является основным претендентом на нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сине-красные уже договорились с «Ромой» об условиях аренды, в которую будет включена опция выкупа. Сторонам осталось лишь определить стоимость возможного полноценного трансфера.

27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.