В Италии могут запретить номер 88

В Италии могут запретить клубам использовать номер 88 на футболках своих команд, сообщает derbyderbyderby.it.

«Настоятельно просим не использовать этот номер впредь. Он отсылает к нацисткой идеологии», — говорится в заявлении.

По данным источника, автор предложения Милена Сантерини считает, что подобный отказ поддержит «этические и моральные ценности спорта». По ее мнению, номер 88 является отсылом к приветствию Heil Hitler — H является восьмой буквой латинского алфавита, соответственно, HH — это 88.