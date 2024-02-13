Аллегри объяснил поражение «Ювентуса» от «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Удинезе» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Я думаю, что первый тайм был хорош в техническом плане, но когда у нас появляется шанс, мы должны забивать. Мы пропустили со штрафного, потому что у нас не было достаточно игроков в зоне. Сожалеем, что не победили дома. Мы должны продолжать работать и нацеливаться на Лигу чемпионов. Конечно, молодым игрокам нужно время, чтобы расти. Нужно найти баланс. В этой команде есть отличные футболисты», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» проиграл второй матч подряд. Это было их первое домашнее поражение в этом сезоне.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 53 очками в 24 матчах. Лидером является «Интер», у которого 60 очков в 23 играх.