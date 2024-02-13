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Сегодня, 08:34

Аллегри объяснил поражение «Ювентуса» от «Удинезе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Удинезе» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Я думаю, что первый тайм был хорош в техническом плане, но когда у нас появляется шанс, мы должны забивать. Мы пропустили со штрафного, потому что у нас не было достаточно игроков в зоне. Сожалеем, что не победили дома. Мы должны продолжать работать и нацеливаться на Лигу чемпионов. Конечно, молодым игрокам нужно время, чтобы расти. Нужно найти баланс. В этой команде есть отличные футболисты», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» проиграл второй матч подряд. Это было их первое домашнее поражение в этом сезоне.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 53 очками в 24 матчах. Лидером является «Интер», у которого 60 очков в 23 играх.

ФК Удинезе
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Аллегри назвал попадание в Лигу чемпионов главной целью «Ювентуса» в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 23 19 3 1 55-12 60
2
 Ювентус 24 16 5 3 36-15 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
5
 Болонья 23 10 9 4 33-22 39
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 23 11 4 8 36-26 37
9
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
10
 Торино 23 8 9 6 21-20 33
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 24 5 9 10 24-37 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
18
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 24 2 7 15 20-47 13
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20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
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21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
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Оливье Жиру

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П
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Милан

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Рафаэл Леау

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Интер

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Антуан Макумбу

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Ламек Банда

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