Дьяков поделился мнением об игре «Ювентуса»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением об игре «Ювентуса» в серии А.

«Спад начался у команды. Рано или поздно он наступает. Если с «Эмполи» с удалением сыграли вничью, то в матче с «Интером» черно-синие были сильнее просто. Для меня очевидный фаворит Лиги чемпионов — «Интер». Очень сильный состав, сильно они играли против «Ювентуса». В матче с «Удинезе» команда была ужасна. Медленно играла, академично, больше на гандбол игра похожа, когда поперек площадки мяч перекидывают игроки. Я как болельщик «Ювентуса» с того сезона ждал отставки Аллегри. Потому что с середины 2010-х годов при нем команда доходила до финала Лиги чемпионов. Пусть и проигрывала, но они были в порядке. Сейчас плохо, да, была серия без поражений, но не вижу каких-то перспектив или развития. Все как-то серо и уныло», — приводит слова Дьяков «Евро-Футбол.Ру».

После 24 матчей «Ювентус» занимает вторую строчку в чемпионате Италии, набрав 53 очка. Лидирует — «Интер» (60 очков в 23 играх).