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14 февраля, 14:10

Дьяков поделился мнением об игре «Ювентуса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением об игре «Ювентуса» в серии А.

«Спад начался у команды. Рано или поздно он наступает. Если с «Эмполи» с удалением сыграли вничью, то в матче с «Интером» черно-синие были сильнее просто. Для меня очевидный фаворит Лиги чемпионов — «Интер». Очень сильный состав, сильно они играли против «Ювентуса». В матче с «Удинезе» команда была ужасна. Медленно играла, академично, больше на гандбол игра похожа, когда поперек площадки мяч перекидывают игроки. Я как болельщик «Ювентуса» с того сезона ждал отставки Аллегри. Потому что с середины 2010-х годов при нем команда доходила до финала Лиги чемпионов. Пусть и проигрывала, но они были в порядке. Сейчас плохо, да, была серия без поражений, но не вижу каких-то перспектив или развития. Все как-то серо и уныло», — приводит слова Дьяков «Евро-Футбол.Ру».

После 24 матчей «Ювентус» занимает вторую строчку в чемпионате Италии, набрав 53 очка. Лидирует — «Интер» (60 очков в 23 играх).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/34/1005559992_dyakov__o_yuventuse_pri_allegri_vse_sero_i_unyilo
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Ювентус
Серия А
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 24 16 5 3 36-15 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Болонья 24 11 9 4 35-22 42
5
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 24 11 4 9 36-28 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
18
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
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16.02 21:00
Торино – Лечче
 2 : 0
16.02 23:00
Интер – Салернитана
 4 : 0
17.02 17:00
Наполи – Дженоа
 - : -
17.02 20:00
Верона – Ювентус
 - : -
17.02 22:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
18.02 14:30
Лацио – Болонья
 - : -
18.02 17:00
Эмполи – Фиорентина
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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