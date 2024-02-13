Аллегри назвал попадание в Лигу чемпионов главной целью «Ювентуса» в сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Удинезе» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии заявил, что главной целью его команды в нынешнем сезоне является получение права выступить в Лиге чемпионов-2024/25.

«Непростой момент, мы набрали всего одно очко в трех матчах. У «Ювентуса» очень важная цель — Лига чемпионов. Надо вновь начать побеждать, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в следующем году. Желание бороться с «Интером» придавало нам мотивации, но «Интер» проводит невероятный сезон и заслуживает похвалы. Сейчас нам не нужно смотреть в таблицу, надо просто набирать очки, чтобы отобраться в Лигу чемпионов. Мы уже набрали больше, чем я ожидал в начале сезона», — приводит Football Italia слова Аллегри.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 53 очками в 24 матчах. Лидером является «Интер», у которого 60 очков в 23 играх.