Аллегри признан тренером месяца в серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером ноября в серии А, сообщает сайт чемпионата Италии.

«Массимилиано Аллегри еще раз доказывает, что он отличный тренер, солидный и прагматичный, способный лучше всего анализировать игровые ситуации и находить баланс и тактические решения, оптимальные для выступлений его команд», — заявил генеральный директор серии А Луиджи Де Сьерво.

В текущем месяце «бьянконери» обыграли «Интер» (2:0), «Верону» (1:0) и «Лацио» (3:0). В турнирной таблице чемпионата Италии туринский клуб занимает 3-е место, набрав 31 очко после 15 туров.