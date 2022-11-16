«Ювентус» интересуется правым защитником «Специи» Хольмом

Правый защитник итальянской «Специи» Эмиль Хольм может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, скауты «Ювентуса» просматривали 22-летнего шведа в последние несколько недель, но до переговоров пока не дошло.

Хольм выступает за «Специю» с августа 2021 года и провел за итальянский клуб 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет 2,5 миллиона евро.