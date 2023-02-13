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В матче против «Фиорентины» Аллегри крикнул фанату «Ювентуса» заткнуться. После игры тренер объяснился

Аллегри объяснил, почему кричал фанату туринцев заткнуться в матче против «Фиорентины»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему кричал фанату туринцев заткнуться в матче против «Фиорентины» (1:0) в 22-м туре чемпионата Италии.

«[Фанаты] являются игроками «Ювентуса», они все нам нужны. Я не люблю, когда на стадион приходят люди, которые хотят поиздвеваться над тем или иным игроком, это неуважение. Вы можете издеваться, когда мы плохо сыграли, но не раньше времени», — сказал Аллегри DAZN.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков.

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
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 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
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 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
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 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
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 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
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 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
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 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
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 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
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 Специя 22 4 7 11 19-37 19
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 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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12.02 14:30
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 2 : 2
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Аталанта

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Хвича Кварацхелия

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

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