Аллегри о незасчитанном голе из-за волос в офсайде: «Это неправильно. Тогда у всех должна быть такая же стрижка, как у меня»

Аллегри незасчитанный гол Влаховича из-за волос в офсайде в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал незасчитанный гол форварда туринцев Душана Влаховича в матче с «Фиорентиной» (1:0) в 22-м туре чемпионата Италии.

Как показал видеоповтор, серб забил из положения вне игры — макушка нападающего попала в офсайд.

«Мы не может не засчитывать голы из-за волос, которые попали в офсайд. В таком случае, все нужно иметь такую же стрижку, как у меня», — сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

По данным источника, ФИФА работает над изменением правила офсайда, которое включает наличие «чистого света» между игроками.

«Я считаю, что это правильный выход из ситуации», — заключил Аллегри.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков.