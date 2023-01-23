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Аллегри о том, что «Ювентус» лишили 15 очков в серии А: «У нас забрали то, что мы заслужили»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Аталантой» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Италии и поделился мнением о том, что его команду лишили 15 очков в турнирной таблице.

Туринский клуб был наказан за финансовые махинации.

«Ребята провели отличный матч против талантливого и физически одаренного соперника. Было трудно сохранять концентрацию, но наши игроки показали профессионализм, ответственность и желание добиваться результата.
Нужно продолжать делать свою работу на поле. Я хочу поблагодарить своих футболистов за то, что они сделали, потому что физически больно видеть, как команда резко опускается из тройки лидеров на десятое место. Такое чувство, что у нас забрали то, что мы заслужили. Игроки и персонал проделали большую работу, нужно сказать им спасибо.
Не знаю, сможем ли мы теперь попасть в Лигу чемпионов. Думаю, для этого нужно набрать примерно 71 очко. Будет непросто, потому что в этом сезоне помимо чемпионата у нас есть Кубок страны и Лига Европы, так что мы будем двигаться шаг за шагом. Тяжело прогнозировать что-то на настолько длинном отрезке. У нас было 38 очков, если бы нас не оштрафовали, то мы были бы в верхней части таблицы с остальными лидерами. В любом случае, фактом остается то, что лидирующий «Наполи» проводит невероятный сезон», — приводит Football Italia слова Аллегри.

После матча с «Аталантой» «Ювентус» поднялся на девятое место с 23 очками. В случае, если бы туринцев не лишили 15 очков, они делили бы второе место в таблице чемпионата Италии-2022/23 с «Миланом». Лидером является «Наполи» с 50 очками.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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