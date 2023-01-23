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«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в первом матче после того, как с клуба сняли 15 очков в серии А

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» — «Аталанта».
Фото Reuters

«Ювентус» сыграл с «Аталантой» вничью на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев забили Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данилу. У гостей отличился Адемола Лукман, еще один мяч на счету Йоакима Мехле.

Игра с «Аталантой» стала для «Ювентуса» первой после того, как к клубу применили санкции за финансовые махинации. С туринского клуба сняли 15 очков в чемпионате Италии.

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А с 23 очками, «Аталанта» идет на пятой строчке с 35 очками.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?
Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:3
Аталанта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, «Лацио» — «Милан» и другие матчи 19-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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