«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в первом матче после того, как с клуба сняли 15 очков в серии А

«Ювентус» сыграл с «Аталантой» вничью на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев забили Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данилу. У гостей отличился Адемола Лукман, еще один мяч на счету Йоакима Мехле.

Игра с «Аталантой» стала для «Ювентуса» первой после того, как к клубу применили санкции за финансовые махинации. С туринского клуба сняли 15 очков в чемпионате Италии.

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А с 23 очками, «Аталанта» идет на пятой строчке с 35 очками.