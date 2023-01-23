«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в первом матче после того, как с клуба сняли 15 очков в серии А
«Ювентус» сыграл с «Аталантой» вничью на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 3:3.
У хозяев забили Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данилу. У гостей отличился Адемола Лукман, еще один мяч на счету Йоакима Мехле.
Игра с «Аталантой» стала для «Ювентуса» первой после того, как к клубу применили санкции за финансовые махинации. С туринского клуба сняли 15 очков в чемпионате Италии.
«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А с 23 очками, «Аталанта» идет на пятой строчке с 35 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|37-23
|35
|
6
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|
8
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|
9
|Ювентус
|19
|11
|5
|3
|30-15
|23
|
10
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
11
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
13
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23-28
|22
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|19
|4
|6
|9
|17-30
|18
|
17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|0 : 1
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|1 : 1
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|0 : 2
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|3 : 3
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|11
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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