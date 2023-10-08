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Аллегри о допинге Погба: «Футбол теряет особенного игрока»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника Поля Погба.

6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.

«С Погба мы очень близки, я знаю его с тех пор, как он был молодым парнем. Очень жаль, что футбол теряет особенного футболиста. Это тяжелый момент для Поля, мы можем лишь пожелать ему всего наилучшего», — цитирует тренера Football Italia.

Погба грозит длительная дисквалификация. Ранее сообщалось, что туринцы могут расторгнуть контракт с полузащитником.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Аллегри о победе в туринском дерби: «Нужно было добить соперника и не позволить ему остаться в игре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
7
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
8
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
9
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
10
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
11
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
12
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
13
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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6.10 19:30
Эмполи – Удинезе
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Лечче – Сассуоло
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7.10 16:00
Интер – Болонья
 2 : 2
7.10 19:00
Ювентус – Торино
 2 : 0
7.10 21:45
Дженоа – Милан
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8.10 13:30
Монца – Салернитана
 - : -
8.10 16:00
Фрозиноне – Верона
 - : -
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Лацио – Аталанта
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Хвича Кварацхелия

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