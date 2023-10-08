«Монца» обыграла «Салернитану» в 8-м туре серии А

«Монца» обыграла «Салернитану» в 8-м туре серии А — 3:0.

Андреа Кольпани открыл счет в матче на 9-й минуте. На 18-й минуте Самуэль Виньято удвоил счет. Маттео Пессина забил пенальти на 82-й минуте.

После 8 матчей «Монца» занимает седьмую строчку в турнирной таблици серии А, набрав 12 очков. «Салернитана» — 19-я (три очка).