Аллегри о победе в туринском дерби: «Нужно было добить соперника и не позволить ему остаться в игре»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» (2:0) в матче 8-го тура серии А.
«Это было зрелое выступление, в этом смысле мы прибавляем, что меня радует. Мы приняли несколько ошибочных решений, особенно когда контролировали ход игры при счете 2:0. Мы должны были постараться добить соперника, когда у него были проблемы, не позволить ему остаться в игре», — цитирует Аллегри Football Italia.
Тренер добавил, что цель «Юве» — попасть в топ-4, но задачи по ходу сезона могут и поменяться.
«Ювентус» с 17 очками вышел на третье место в серии А. В следующем туре туринцы отправятся в гости к «Милану» Матч пройдет 20 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
2
|Интер
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|
3
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
4
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|
7
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
8
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
9
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
10
|Фрозиноне
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|
11
|Монца
|7
|2
|3
|2
|5-7
|9
|
12
|Торино
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
13
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
14
|Верона
|7
|2
|2
|3
|4-6
|8
|
15
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
16
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|7
|0
|2
|5
|2-12
|2
|6.10
|19:30
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 0
|6.10
|21:45
|
Лечче – Сассуоло
|1 : 1
|7.10
|16:00
|
Интер – Болонья
|2 : 2
|7.10
|19:00
|
Ювентус – Торино
|2 : 0
|7.10
|21:45
|
Дженоа – Милан
|0 : 1
|8.10
|13:30
|
Монца – Салернитана
|- : -
|8.10
|16:00
|
Фрозиноне – Верона
|- : -
|8.10
|16:00
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|8.10
|19:00
|
Кальяри – Рома
|- : -
|8.10
|21:45
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|5
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0