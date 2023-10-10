Гарсия: «Не думаю, что проблемы «Наполи» в тактике — это вопрос ментальности»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:3) в матче 8-го тура серии А.

«Мы чувствуем горечь, разочарование, это неприятный результат. Проблема в том, что мы допустили ошибки как в обороне, так и в атаке. Первого гола мы должны были избежать, это очевидно. На перерыв мы ушли при ничейном счете благодаря пенальти, который реализовал Осимхен, и это должно было придать нам сил. Третий гол случился потому, что мы все рвались вперед, пытаясь сравнять счет, но самое плохое, что мы сыграли в защите недостаточно агрессивно. Когда ты проигрываешь дома и за все время пробиваешь всего четыре штрафных удара, это ненормально», — приводит слова Гарсии Football Italia.

Также тренер объяснил проблемы «Наполи» в этом сезоне.

«Не думаю, что проблемы «Наполи» в тактике — это вопрос ментальности. Мы должны лучше пресекать атаки соперников еще до того, как они становятся опасными. Надо больше работать над этим, играть более агрессивно, умнее фолить еще в начале атак оппонентов, а не когда они уже у наших ворот», — сказал Гарсия.

После 8 туров «Наполи» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 7 баллов. Следующий матч команда проведет 22 октября на выезде против «Вероны».

Ранее сообщалось, что Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи».