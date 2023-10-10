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Гарсия: «Не думаю, что проблемы «Наполи» в тактике — это вопрос ментальности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:3) в матче 8-го тура серии А.

«Мы чувствуем горечь, разочарование, это неприятный результат. Проблема в том, что мы допустили ошибки как в обороне, так и в атаке. Первого гола мы должны были избежать, это очевидно. На перерыв мы ушли при ничейном счете благодаря пенальти, который реализовал Осимхен, и это должно было придать нам сил. Третий гол случился потому, что мы все рвались вперед, пытаясь сравнять счет, но самое плохое, что мы сыграли в защите недостаточно агрессивно. Когда ты проигрываешь дома и за все время пробиваешь всего четыре штрафных удара, это ненормально», — приводит слова Гарсии Football Italia.

Также тренер объяснил проблемы «Наполи» в этом сезоне.

«Не думаю, что проблемы «Наполи» в тактике — это вопрос ментальности. Мы должны лучше пресекать атаки соперников еще до того, как они становятся опасными. Надо больше работать над этим, играть более агрессивно, умнее фолить еще в начале атак оппонентов, а не когда они уже у наших ворот», — сказал Гарсия.

После 8 туров «Наполи» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 7 баллов. Следующий матч команда проведет 22 октября на выезде против «Вероны».

Ранее сообщалось, что Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи».

Жоау Феликс поздравляет Ламина Ямаля после гола в&nbsp;ворота &laquo;Гранады&raquo;. «Барселона» отыгралась с 0:2, черная неделя «Наполи» и победный гол Кокорина

ФК Наполи
Руди Гарсия
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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21.10 16:00
Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
21.10 21:45
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 - : -
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Рома – Монца
 - : -
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Болонья – Фрозиноне
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Виктор Осимхен

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Ромелу Лукаку

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Интер

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Лацио

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Альфред Данкан

Фиорентина

 3
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 6 1 1
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