Руди Гарсия находится на грани увольнения из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, утром 9 октября состоялось собрание с участием Гарсии, президента «Наполи» Аурелио ди Лаурентиса и других руководителей клуба. В ближайшее время «Наполи» примет решение о будущем 59-летнего специалиста.

Гарсия возглавил «Наполи» летом этого года, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии.

После 8 туров «Наполи» с 14 очками занимает пятое место в серии А, отставая от «Милана», лидирующего в чемпионате, на 7 очков. В последнем туре команда Гарсии уступила «Фиорентине» (1:3).