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Сегодня, 17:06

Руди Гарсия находится на грани увольнения из «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, утром 9 октября состоялось собрание с участием Гарсии, президента «Наполи» Аурелио ди Лаурентиса и других руководителей клуба. В ближайшее время «Наполи» примет решение о будущем 59-летнего специалиста.

Гарсия возглавил «Наполи» летом этого года, сменив на посту главного тренера Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии.

После 8 туров «Наполи» с 14 очками занимает пятое место в серии А, отставая от «Милана», лидирующего в чемпионате, на 7 очков. В последнем туре команда Гарсии уступила «Фиорентине» (1:3).

Футбол
ФК Наполи
Руди Гарсия
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«Милан» добавил Жиру в список вратарей на официальном сайте
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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