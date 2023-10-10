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«Салернитана» ведет переговоры с Филиппо Индзаги о назначении на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представители «Салернитаны» провели в начале дня удачные переговоры с Филиппо Индзаги о его возможном назначении на пост нового главного тренера, сообщает Football Italia.

По данным источника, переговоры состоялись после того, как стало известно, что клуб готов расстаться с нынешним тренером Паулу Соузой. Предполагается, что тренер может быть уволен во время международного перерыва.

В случае его ухода Индзаги, который до лета 2023 года возглавлял «Реджину», является явным фаворитом на освободившееся место.

Соуза является одним из трех тренеров в серии А, не одержавших пока ни одной победы в сезоне-2023/24.

Источник: Football Italia
Паулу Соуза
Филиппо Индзаги
ФК Салернитана
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 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
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 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
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 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
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 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
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