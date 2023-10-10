Конте может возгласить «Наполи» в случае увольнения Гарсии

Антонио Конте стал главным претендентом на должность главного тренера «Наполи», которую сейчас занимает Руди Гарсия, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, его кандидатуру рассматривает президент клуба Аурелио Де Лаурентис, а также руководство готово тратить серьезные деньги только ради Конте. Запасный вариантом на замену Гарсии является экс-тренер «Марселя» Игор Тудор.

Ранее сообщалось, что в «Севилье» рассматривают кандидатуру Конте на роль главного тренера.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023. Также Конте тренировал сборную Италии, «Аталанту», «Ювентус», «Челси», «Интер» и другие клубы.