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Сегодня, 11:14

Спаллетти: «Это ложь, что я не хотел оставить Мертенса. Он не принял предложение «Наполи»

Спаллетти заявил, что хотел, чтобы Мертенс продлил контракт с «Наполи»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с уходом нападающего Дриса Мертенса.

«Я слышал информацию, что я не хотел этого (чтобы Мертенс остался. — Прим. «СЭ») — это ложь. Клуб тоже не хотел, чтобы Дрис уходил. «Наполи» протянул ему руку, предложив продление контракта, но он не принял его», — цитирует Спаллетти Corriere della Sera.

На данный момент, нападающий находится в статусе свободного агента. Ранее Мертенс не принял предложение «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом 4,5 миллиона евро.

Сегодня 5 августа стало известно, что основным кандидатом на подписание 35-летнего бельгийца является «Галатасарай».

Дрис Мертенс
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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 - : -
13.08 19:30
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