«Галатасарай» является основным претендентом на Мертенса и предлагает ему контракт до 2024 года

Нападающий Дрис Мертенс может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Турецкий клуб является основным претендентом на игрока и предлагает ему контракт до 2024 года.

Ранее 35-летний бельгиец отклонил предложение «Ювентуса» с зарплатой 5 миллионов евро за сезон.

Мертенс является лучшим бомдардиром «Наполи» со 148 голами. В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента.