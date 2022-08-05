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Сегодня, 09:48

«Галатасарай» является основным претендентом на Мертенса и предлагает ему контракт до 2024 года

Руслан Минаев
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Нападающий Дрис Мертенс может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Турецкий клуб является основным претендентом на игрока и предлагает ему контракт до 2024 года.

Ранее 35-летний бельгиец отклонил предложение «Ювентуса» с зарплатой 5 миллионов евро за сезон.

Мертенс является лучшим бомдардиром «Наполи» со 148 голами. В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента.

Дрис Мертенс
Футбол
ФК Галатасарай
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