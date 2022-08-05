Спаллетти: «Распадори стал бы естественной заменой Мертенсу»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о возможном переходе форварда «Сассуоло» Джакомо Распадори.
«У него есть все характеристики, чтобы помочь нам. Молодой, сильный, универсальный во всех атакующих ролях. У него есть индивидуальность, а мы немного потеряли ее при переходе от одного цикла к другому. Он стал бы естественной заменой Мертенсу», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира.
Ранее 22-летний итальянец попросил руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно. Форвардом интересуются «Наполи» и «Ювентус».
Распадори — воспитанник «Сассуоло». В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
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13
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14
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0-0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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