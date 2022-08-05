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Спаллетти: «Распадори стал бы естественной заменой Мертенсу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о возможном переходе форварда «Сассуоло» Джакомо Распадори.

«У него есть все характеристики, чтобы помочь нам. Молодой, сильный, универсальный во всех атакующих ролях. У него есть индивидуальность, а мы немного потеряли ее при переходе от одного цикла к другому. Он стал бы естественной заменой Мертенсу», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира.

Ранее 22-летний итальянец попросил руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно. Форвардом интересуются «Наполи» и «Ювентус».

Распадори — воспитанник «Сассуоло». В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Дрис Мертенс
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
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