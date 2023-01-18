«Рома» продлит контракт с Кристанте

«Рома» продлит контракт с полузащитником Брайаном Кристанте, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, в ближайшее время клуб подпишет новое соглашение с 27-летним итальянцем до конца июня 2027 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

Кристанте выступает за «Рому» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за команду. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.