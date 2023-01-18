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Сегодня, 06:57

«Рома» продлит контракт с Кристанте

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Рома» продлит контракт с полузащитником Брайаном Кристанте, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, в ближайшее время клуб подпишет новое соглашение с 27-летним итальянцем до конца июня 2027 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

Кристанте выступает за «Рому» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за команду. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Рома
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2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
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 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
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Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

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Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
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