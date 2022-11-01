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Главный тренер «Монцы» Палладино считает заслуженным поражение от «Болоньи»

Мария Гусева
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Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино прокомментировал поражение от «Болоньи» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Заслуженное поражение, мы не были достаточно агрессивными и злыми на поле. Мы пропустили голы из-за индивидуальных ошибок. В первом тайме мы могли играть лучше, но допускали технические ошибки. «Болонья» играет хорошо и делает интенсивность своим оружием. Если вы теряете мяч, сразу становится трудно идти и отбирать его. Ключ к игре есть. Рано или поздно мы найдем гармонию и будем забивать больше», — цитирует Tutto Sport Палладино.

«Болонья» набрала 13 очков и занимает 12-е место в серии А. «Монца» с 10 очками на 15-й строчке.

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 Милан 12 8 2 2 25-13 26
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 Рома 12 8 1 3 16-11 25
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 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
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 Торино 12 5 2 5 12-14 17
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16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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