Главный тренер «Монцы» Палладино считает заслуженным поражение от «Болоньи»

Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино прокомментировал поражение от «Болоньи» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Заслуженное поражение, мы не были достаточно агрессивными и злыми на поле. Мы пропустили голы из-за индивидуальных ошибок. В первом тайме мы могли играть лучше, но допускали технические ошибки. «Болонья» играет хорошо и делает интенсивность своим оружием. Если вы теряете мяч, сразу становится трудно идти и отбирать его. Ключ к игре есть. Рано или поздно мы найдем гармонию и будем забивать больше», — цитирует Tutto Sport Палладино.

«Болонья» набрала 13 очков и занимает 12-е место в серии А. «Монца» с 10 очками на 15-й строчке.