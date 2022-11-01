«Болонья» на выезде обыграла «Монцу»

«Болонья» на выезде обыграла «Монцу» в 12-м туре чемпионата Италии — 2:1.

В составе гостей забивали Льюис Фергюсон и Риккардо Орсолини. У хозяев гол на счету Андреа Петаньи.

«Болонья» набрала 13 очков и занимает 12-е место в серии А. «Монца» с 10 очками на 15-й строчке.