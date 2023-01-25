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Сегодня, 09:56

Пиоли: «Мы должны работать усерднее, потому что явно не показываем свои возможности»

Алина Савинова
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил поражение команды от «Лацио» в матче 19-го тура чемпионата Италии (0:4).

«Мы должны вернуться в Миланелло и работать усерднее, потому что мы явно не показываем свои возможности. На данный момент много чего не работает. Есть тактические проблемы, потому что мы уступали в некоторых ситуациях, которые, безусловно, должны были обыгрывать по-другому. Я разговариваю с вами, потому что я должен, в ином случае мы должны просто молчать и усердно работать. За последние две недели мы не продемонстрировали хороших выступлений или результатов, поэтому нам всем нужно стараться лучше», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» идет на второй позиции в серии А, имея в активе 38 очков. «Лацио» занимает третье место (37 очков).

Источник: https://football-italia.net/pioli-many-things-not-working-at-milan/
Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
Стефано Пиоли
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1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
 4 : 0
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Специя

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Лацио

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Наполи

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И К Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 9 1 3
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