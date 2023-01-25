Пиоли: «Мы должны работать усерднее, потому что явно не показываем свои возможности»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил поражение команды от «Лацио» в матче 19-го тура чемпионата Италии (0:4).

«Мы должны вернуться в Миланелло и работать усерднее, потому что мы явно не показываем свои возможности. На данный момент много чего не работает. Есть тактические проблемы, потому что мы уступали в некоторых ситуациях, которые, безусловно, должны были обыгрывать по-другому. Я разговариваю с вами, потому что я должен, в ином случае мы должны просто молчать и усердно работать. За последние две недели мы не продемонстрировали хороших выступлений или результатов, поэтому нам всем нужно стараться лучше», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» идет на второй позиции в серии А, имея в активе 38 очков. «Лацио» занимает третье место (37 очков).