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Сегодня, 11:51

Сарри — о победе над «Миланом»: «Возможно, это было лучшее выступление «Лацио» с того момента, как я возглавил клуб»

Алина Савинова
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы над «Миланом» в матче 19-го тура чемпионата Италии (4:0).

«У нас прекрасная, страстная, но в то же время очень странная работа, потому что несколько дней назад к нам относились как к худшей команде Италии, а сегодня все наоборот. Заставить ребят сохранить равновесие — самый важный аспект на данный момент.

Возможно, это было лучшее выступление «Лацио» с того момента, как я возглавил клуб. У игроков появилась готовность жертвовать собой, что меня, если честно, удивило. Если мы сможем перестать терять очки в матчах с командами, которые находятся в таблице ниже нас, то сможем добиться большего», — приводит Football Italia слова Сарри.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице серии А (37 очков). «Милан» идет на второй строчке (38 очков).

 

Источник: https://football-italia.net/sarri-victory-over-milan-was-best-lazio-performance/
ФК Лацио
ФК Милан
Маурицио Сарри
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2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
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 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
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 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
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 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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 - : -
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 - : -
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 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
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