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Сегодня, 12:53

Пиоли — о матче с «Ромой»: «Нам нужно проявить решительность»

Мария Гусева
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

«Рома» — сильная и сплоченная команда, они сочетают организацию с атакующими качествами и физическими данными. Они добились отличных результатов, мы уважаем их. Нам нужно проявить решительность. Мы возвращаемся с энтузиазмом и энергией. Нам нужно будет эффективно противостоять им, они много забивают со стандартов", — цитирует пресс-служба клуба Пиоли.

«Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков. «Рома» располагается на 6-й строчке с 30 очками.

Матч «Милан» — «Рома» пройдет сегодня, 8 января. Начало встречи — 22.45 (мск).

Футбол
ФК Милан
ФК Рома
Стефано Пиоли
серия А
0
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 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
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 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
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14
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
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 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
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