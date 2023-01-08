Пиоли — о матче с «Ромой»: «Нам нужно проявить решительность»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

«Рома» — сильная и сплоченная команда, они сочетают организацию с атакующими качествами и физическими данными. Они добились отличных результатов, мы уважаем их. Нам нужно проявить решительность. Мы возвращаемся с энтузиазмом и энергией. Нам нужно будет эффективно противостоять им, они много забивают со стандартов", — цитирует пресс-служба клуба Пиоли.

«Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков. «Рома» располагается на 6-й строчке с 30 очками.

Матч «Милан» — «Рома» пройдет сегодня, 8 января. Начало встречи — 22.45 (мск).