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Дармиан — о ничьей с «Монцей»: «Обидно, но мы должны смотреть вперед»

Мария Гусева
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Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал ничью с «Монцей» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Мы разочарованы, потому что выигрывали и пропустили на последних минутах. Конечно, это обидно, но мы должны смотреть вперед, есть некоторые аспекты, которые нужно улучшить», — цитирует Inter TV Дармиана.

После 17-го тура «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 34 очка. «Монца» — на 14-м месте (18 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет против «Вероны» 14 января, «Монца» в этот же день встретится с «Кремонезе».

Маттео Дармиан
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
серия А
0
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 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
13
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
14
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
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 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
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 7 1 2
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