Дармиан — о ничьей с «Монцей»: «Обидно, но мы должны смотреть вперед»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал ничью с «Монцей» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Мы разочарованы, потому что выигрывали и пропустили на последних минутах. Конечно, это обидно, но мы должны смотреть вперед, есть некоторые аспекты, которые нужно улучшить», — цитирует Inter TV Дармиана.

После 17-го тура «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 34 очка. «Монца» — на 14-м месте (18 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет против «Вероны» 14 января, «Монца» в этот же день встретится с «Кремонезе».