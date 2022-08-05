Сарри: «Мне нравится Моуринью. Есть огромная разница между клубами из восьмого дивизиона Италии и «Барселоной»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о наставнике «Ромы» Жозе Моуринью. 63-летний итальянец отметил разницу между тем, как они начинали свои тренерские карьеры.
«Мне нравится Моуринью, — приводит слова Сарри Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport. — Разница между нами во многом является следствием наших стартовых точек. Я рос среди любителей, игроков другого уровня. Чтобы побеждать, я должен был находить хорошие решения, компенсирующие ограниченность футболистов. Моуринью же начинал в «Барселоне» и много тратил на то, чтобы у него были мастера. Есть огромная разница между клубами из восьмого дивизиона Италии и «Барселоной».
Новый сезон серии А стартует 13 августа матчем «Милан» — «Удинезе». В первом туре «Лацио» сыграет дома сыграет с «Болоньей», а «Рома» — в гостях со «Специей».
|И
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
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|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -