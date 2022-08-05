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Сарри: «Мне нравится Моуринью. Есть огромная разница между клубами из восьмого дивизиона Италии и «Барселоной»

Главный тренер «Лацио» Сарри рассказал в чем разница между ним и Моуринью
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о наставнике «Ромы» Жозе Моуринью. 63-летний итальянец отметил разницу между тем, как они начинали свои тренерские карьеры.

«Мне нравится Моуринью, — приводит слова Сарри Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport. — Разница между нами во многом является следствием наших стартовых точек. Я рос среди любителей, игроков другого уровня. Чтобы побеждать, я должен был находить хорошие решения, компенсирующие ограниченность футболистов. Моуринью же начинал в «Барселоне» и много тратил на то, чтобы у него были мастера. Есть огромная разница между клубами из восьмого дивизиона Италии и «Барселоной».

Новый сезон серии А стартует 13 августа матчем «Милан» — «Удинезе». В первом туре «Лацио» сыграет дома сыграет с «Болоньей», а «Рома» — в гостях со «Специей».

Источник: https://romapress.net/maurizio-sarri-discusses-differences-with-jose-mourinho/
Футбол
ФК Лацио
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Жозе Моуринью
Маурицио Сарри
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