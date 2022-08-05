Даниэле Де Росси может стать главным тренером «Палермо»
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может стать главным тренером «Палермо», сообщает журналист SportItalia Альфредо Педулла.
39-летний итальянец, который завершил игровую карьеру в 2020 году, является помощником Роберто Манчини в сборной Италии.
Для Де Росси назначение может стать дебютом в качестве главного тренера. «Палермо» в этом сезоне выступит в серии Б чемпионата Италии.
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|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
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|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
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|0-0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
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|0-0
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19
|Кремонезе
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|0-0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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