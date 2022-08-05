Даниэле Де Росси может стать главным тренером «Палермо»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может стать главным тренером «Палермо», сообщает журналист SportItalia Альфредо Педулла.

39-летний итальянец, который завершил игровую карьеру в 2020 году, является помощником Роберто Манчини в сборной Италии.

Для Де Росси назначение может стать дебютом в качестве главного тренера. «Палермо» в этом сезоне выступит в серии Б чемпионата Италии.