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Даниэле Де Росси может стать главным тренером «Палермо»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может стать главным тренером «Палермо», сообщает журналист SportItalia Альфредо Педулла.

39-летний итальянец, который завершил игровую карьеру в 2020 году, является помощником Роберто Манчини в сборной Италии.

Для Де Росси назначение может стать дебютом в качестве главного тренера. «Палермо» в этом сезоне выступит в серии Б чемпионата Италии.

Даниеле Де Росси
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