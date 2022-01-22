Индзаги недоволен качеством газона на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о качестве газона на стадионе «Сан-Сиро».

«Проблема есть в поле «Сан-Сиро», на котором невозможно играть, -приводит слова тренера Calciomercato.com. — Сейчас наступил перерыв, компания намерена исправить качество газона. Это не оправдание, потому что мы можем добиться большего даже на таком поле. Но вот уже 20 дней здесь нельзя играть. Это приводит к изменению характера игры как для нас, так и для «Милана», который играет в отличный футбол».

Сегодня, 22 января, «Интер» дома обыграл «Венецию» со счетом 2:1. Решающий гол был забит на 90-й минуте матча.

«Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на счету 53 очка.