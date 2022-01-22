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Сегодня, 23:18

Индзаги недоволен качеством газона на «Сан-Сиро»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о качестве газона на стадионе «Сан-Сиро».

«Проблема есть в поле «Сан-Сиро», на котором невозможно играть, -приводит слова тренера Calciomercato.com. — Сейчас наступил перерыв, компания намерена исправить качество газона. Это не оправдание, потому что мы можем добиться большего даже на таком поле. Но вот уже 20 дней здесь нельзя играть. Это приводит к изменению характера игры как для нас, так и для «Милана», который играет в отличный футбол».

Сегодня, 22 января, «Интер» дома обыграл «Венецию» со счетом 2:1. Решающий гол был забит на 90-й минуте матча.

«Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на счету 53 очка.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/inzaghi-la-vittoria-di-oggi-e-un-messaggio-alle-rivali-il-campo--57027

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
23.01 20:00
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23.01 22:45
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 17
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Верона

 12
П
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 6
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И К Ж
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