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Сегодня, 21:57

«Интер» одержал волевую победу над «Венецией»

Иван Шитик
Корреспондент

«Интер» смог победить «Венецию» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу миланцев — 2:1.

«Нерадзурри» вырвали победу на последних минутах второго тайма. Автором решающего мяча стал нападающий Эдин Джеко.

«Интер» набрал 53 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице серии А. «Венеция» осталась на 17-й строчке (18 очков).

Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Венеция
Голы
Анри, 19 (0:1), Барелла, 40 (1:1), Джеко, 90 (2:1)
Интер
Ханданович де Врей Дармиан (Дюмфрис, 73 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 46 ) Хакан Чалханоглу Барелла (Видаль, 72 ) Брозович (Весино, 82 ) Джеко Мартинес (Санчес, 73 ) Перишич
Венеция
Леццерини Модоло Улльманн Кальдара Чеккарони Ампаду Вакка (Фьордилино, 25) Тессманн (Кийен, 66) Кюизанс (Перец, 66) Анри (Сигурдссон, 82) Окереке (Нани, 82)
Предупреждения
Барелла 25, Бастони 27, де Врей 80  -  Леццерини 40, Модоло 45, Кийен 68, Кальдара 79
Судьи
Маркетти

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Основные источники исследования

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Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

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ФК Венеция
ФК Интер (Интернационале)
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Лацио» — «Аталанта», «Милан» — «Ювентус» и другие матчи 23-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 - : -
23.01 22:45
Милан – Ювентус
 - : -
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