«Интер» одержал волевую победу над «Венецией»

«Интер» смог победить «Венецию» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу миланцев — 2:1.

«Нерадзурри» вырвали победу на последних минутах второго тайма. Автором решающего мяча стал нападающий Эдин Джеко.

«Интер» набрал 53 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице серии А. «Венеция» осталась на 17-й строчке (18 очков).