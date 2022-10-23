Индзаги о победе над «Фиорентиной»: «Интер» никогда не переставал верить"

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной» (4:3) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Победный гол на 90+6-й минуте забил Генрих Мхитарян.

«Нас ловили дважды, но команда не переставала верить. Наши первые 35 минут до пенальти были отличными, потом мы немного потеряли форму, но те, кто вышел со скамейки запасных — сильно нам помогли. Это важный сигнал, который мы показали сегодня [лиге], поскольку «Фиорентина» — сильная команда», — сказал Индзаги после матча.

«Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» находится на 13-й позиции (10 очков).