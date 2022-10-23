Индзаги о победе над «Фиорентиной»: «Интер» никогда не переставал верить"
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной» (4:3) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Победный гол на 90+6-й минуте забил Генрих Мхитарян.
«Нас ловили дважды, но команда не переставала верить. Наши первые 35 минут до пенальти были отличными, потом мы немного потеряли форму, но те, кто вышел со скамейки запасных — сильно нам помогли. Это важный сигнал, который мы показали сегодня [лиге], поскольку «Фиорентина» — сильная команда», — сказал Индзаги после матча.
«Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» находится на 13-й позиции (10 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
3
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
4
|Рома
|10
|7
|1
|2
|13-9
|22
|
5
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
6
|Удинезе
|10
|6
|3
|1
|19-10
|21
|
7
|Интер
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|
8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
9
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
10
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
11
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|
12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
13
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
16
|Лечче
|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|1 : 0
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|4 : 1
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|3 : 4
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|- : -
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|24.10
|19:30
|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2