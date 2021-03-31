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В «Эмполи» разразилась эпидемия коронавируса

19:57
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Клуб второго дивизиона чемпионата Италии «Эмполи» ушел в полном составе на карантин. Точное количество заразившихся коронавирусом не называется, информирует Football Italia.

Однако клуб уже получил одобрение на перенос двух матчей. Команда пробудет на карантине до 7 апреля. Это значит, что «Эмполи» не сможет сыграть против «Кремонозе» (2 апреля) и «Кьево» (5 апреля) в назначенные сроки.

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