Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:28

Гасперини о возможном назначении в «Наполи»: «У меня нет времени на чтение новостей в интернете»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на новость о том, что он может сменить Лучано Спаллетти в качестве наставника «Наполи».

По данным Tuttonapoli, руководство неаполитанцев рассматривает кандидатуру Гасперини на смену Спаллетти, который, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. Сообщалось, что у тренера возник конфликт с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«К счастью, у меня нет времени на чтение новостей в интернете, слишком много всего происходит вокруг, сложно уследить за всем сразу. Самым лучшим решением будет сосредоточиться на том, чтобы «Аталанта» обязательно вышла в еврокубки», — приводит Football Italia слова Гасперини.

Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года и за это время трижды приводил команду к третьему месту в серии А и дважды выводил бергамасков в финал Кубка Италии.

Спаллетти тренирует «Наполи» с 2021 года. В этом сезоне команда под его руководством досрочно выиграла чемпионат Италии впервые с 1990 года.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянский журналист: «Фиорентина» попытается получить за Кокорина настолько много, насколько это возможно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.05 21:45
Сампдория – Сассуоло
 - : -
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
27.05 16:00
Специя – Торино
 - : -
27.05 19:00
Фиорентина – Рома
 - : -
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 - : -
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 - : -
28.05 16:00
Монца – Лечче
 - : -
28.05 19:00
Лацио – Кремонезе
 - : -
28.05 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости