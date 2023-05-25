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Сегодня, 17:24

Итальянский журналист: «Фиорентина» попытается получить за Кокорина настолько много, насколько это возможно»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Пьетро Ладзерини считает, что «Фиорентина» не захочет оставлять в своем составе форварда Александра Кокорина.

«Я не думаю, что Винченцо Итальяно или другой тренер «Фиорентины» даст Кокорину еще один шанс в клубе. Его попытаются продать. Точно не скажу, какой ценник выставят на Кокорина, но «Фиорентина» точно попытается получить настолько много, насколько это возможно. Полагаю, речь идет про 3-4 миллиона евро», — приводит «РБ Спорт» слова журналиста.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний российский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Контракт российского нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-fiorentina-mozhet-poprosit-za-kokorina-e3-4-mln/
Александр Кокорин
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
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 Специя 36 6 13 17 30-56 31
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 Верона 36 7 9 20 29-55 30
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