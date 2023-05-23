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Сегодня, 13:36

Гасперини может заменить Спаллетти на посту главного тренера «Наполи»

Виктория Кравченко
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Джан Пьеро Гасперини.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду и возглавить другой итальянский клуб.

По данным Tuttonapoli, руководство «Наполи» рассматривает кандидатуру Гасперини на смену Лучано Спаллетти, который, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. Сообщалось, что у тренера возник конфликт с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Источник утверждает, что Де Лаурентис уже предложил Джан Пьеро Гасперини двухлетний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года, и за это время трижды приводил команду к третьему месту в серии А и дважды выводил ее в финал Кубка Италии.

Спаллетти тренирует «Наполи» с 2021 года. В этом сезоне команда под его руководством досрочно выиграла чемпионат Италии впервые с 1990 года.

ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
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В «Интере» рассказали, что клуб не собирался увольнять Индзаги
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Риккардо Орсолини

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