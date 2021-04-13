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Главными претендентами на Роналду являются «Реал» и «ПСЖ»

23:03
Криштиану Роналду. Фото ФК «Ювентус».
Криштиану Роналду. Фото ФК «Ювентус».
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Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду летом может покинуть клуб. Основными претендентами на 36-летнего португальца являются «Реал» и «ПСЖ», сообщает Diario AS.

Руководство итальянского клуба ни в коем случае не станет просить 36-летнего форварда уйти. Такое решение может принять только сам Роналду. В этом смысле решающим фактором для него станет попадание «Ювентуса» в Лигу чемпионов.

Однако в случае ухода из «Юве» португалец понесет значительные финансовые потери, поскольку налоговые обязательства в Италии не так высоки, как в других европейских странах.

Сейчас «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, на одно очко опережая идущую четвертой «Аталанту». Отрыв от пятого места — три балла.

В этом сезоне португалец провел 27 матчей в серии А и забил 25 голов.

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