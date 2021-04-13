Кокорин тренировался по индивидуальной программе
20:38
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает набирать форму. 13 апреля форвард тренировался по индивидуальной программе, сообщает Firenzeviola.
Напомним, что по информации «СЭ», у 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра.
В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения повреждения, обострившегося 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).
В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча. Следующую игру «фиалки» проведут против «Сассуоло» 17 апреля.
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