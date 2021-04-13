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Кокорин тренировался по индивидуальной программе

20:38
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает набирать форму. 13 апреля форвард тренировался по индивидуальной программе, сообщает Firenzeviola.

Напомним, что по информации «СЭ», у 30-летнего россиянина травма прямой мышцы бедра.

В конце прошлого месяца Кокорин вернулся во Флоренцию из Рима, где проходил курс лечения повреждения, обострившегося 3 марта в ходе игры 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).

В этом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча. Следующую игру «фиалки» проведут против «Сассуоло» 17 апреля.

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