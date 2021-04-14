Борха Майораль останется в «Роме» до следующего года

Нападающий «Реала» Борха Майораль продолжит выступать за «Рому» на правах аренды, сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, итальянский клуб не станет выкупать 24-летнего испанца, но продлит арендное соглашение до конца июня 2022 года. Отмечается, что сумма, прописанная в опции выкупа, вырастет с 15 до 20 миллионов евро.

Borja #Mayoral will stay at #ASRoma, but Giallorossi don't use the option to buy (€ 15M) this year. Roma will extend the loan until 2022, when they could sign him from #RealMadrid on a permanent deal for € 20M. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) April 14, 2021

Майораль перешел в «Рому» из «Реала» на правах аренды в октябре 2020 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 38 матчей за римлян, на его счету 14 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.