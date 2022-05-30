Гендиректор «Интера» об уход Перишича: «Он хотел попробовать себя в АПЛ, и мы сделали все возможное»

Гендиректор «Интера» заявил, что Перишич очень хотел попробовать себя в АПЛ

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о переходе полузащитника Ивана Перишича в «Тоттенхэм».

«Мы уважаем его решение. Он хотел попробовать себя в АПЛ, и мы сделали все возможное, желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Маротта журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что Перишич согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом» и на следующий неделе пройдет медосбледование в Лондоне.

Действующий контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

33-летний хорват выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.