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Сегодня, 17:45

Гендиректор «Интера» об уход Перишича: «Он хотел попробовать себя в АПЛ, и мы сделали все возможное»

Гендиректор «Интера» заявил, что Перишич очень хотел попробовать себя в АПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о переходе полузащитника Ивана Перишича в «Тоттенхэм».

«Мы уважаем его решение. Он хотел попробовать себя в АПЛ, и мы сделали все возможное, желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Маротта журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что Перишич согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом» и на следующий неделе пройдет медосбледование в Лондоне.

Действующий контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

33-летний хорват выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1531277396741083137?s=20&t=9CyvYkSlesvS2sPUCw_8gg
Иван Перишич
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джузеппе Маротта
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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